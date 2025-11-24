JAZZ A MAYENNE Théâtre de MAYENNE Mayenne
JAZZ A MAYENNE Théâtre de MAYENNE Mayenne vendredi 23 janvier 2026.
JAZZ A MAYENNE
Théâtre de MAYENNE Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Concert de Jazz au théâtre de Mayenne au profit de Polio Plus
Le Rotary Club de ayene organise un concert de Jazz au Théâtre de mayenne avec:
à la guitare: Jean-Yves Moka, à l’accordéon Patrick Houdusse, à la contrebasse Olivier Dupuy.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à PolioPlus (programme visant à éradiquer la poliomyélite). .
Théâtre de MAYENNE Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Jazz concert at the Mayenne theater in aid of Polio Plus
German :
Jazzkonzert im Theater von Mayenne zugunsten von Polio Plus
Italiano :
Concerto jazz al teatro Mayenne a favore di Polio Plus
Espanol :
Concierto de jazz en el teatro Mayenne a beneficio de Polio Plus
L’événement JAZZ A MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Mayenne Co