Jazz à Ploeren : Concert Tago Mago Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Dimanche 12 avril, 16h00 Tout public, réservation sur www.ploeren.bzh

Le duo rennais Tago Mago mêle rock 70’s, jazz prog et transe psyché. Entre batterie sauvage et claviers cosmiques, vivez un live impétueux. Avec Vannes Echos Jazz. Tout public. Résa : www.ploeren.bzh

_**Évènement proposé en partenariat avec Vannes Echos Jazz.**_

Sous les effets conjugués du réchauffement sonique et d’une pandémie rythmique rampante, un volcan musical est entré en éruption à Rennes. Aux commandes : Joris Prigent (claviers) et Léo Le Roux (batterie), figures de la scène rennaise (Initials Bouvier Bernois, The Madcaps, Nebia…), portés par une envie farouche d’expérimenter.

Avec un nom emprunté à l’album culte de Can, Tago Mago mêle rock 70’s, jazz prog et transe psyché. En live, le duo impressionne : batterie sauvage, claviers cosmiques — une machine impétueuse lancée à pleine puissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:15:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/jazz-a-ploeren-concert-tago-mago

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



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