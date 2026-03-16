Jazz à Ploeren : Vida Bela – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 18 avril, 11h00 Tout public, entrée libre

Plongez dans la douce mélancolie du duo Vida Bela. Entre héritage de Baden Powell et poésie brésilienne, voix, guitare et violon s’unissent pour un concert intimiste et chaleureux. Entrée libre.

_**Évènement proposé en partenariat avec Vannes Echos Jazz.**_

Plongez dans la douce mélancolie de la musique brésilienne. Inspirés par l’héritage musical de Baden Powell, la poésie de Vinicius de Moraes et la voix d’Elizeth Cardoso, le duo Vida Bela vous invite, le temps d’un concert tout en nuances, à partager un moment intimiste et chaleureux où s’entrelacent voix, guitare et violon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T12:15:00.000+02:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

