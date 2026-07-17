JAZZ à QUAI 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
vendredi 14 août 2026 · Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Informations pratiques
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
JAZZ à QUAI 2026
Quais de la Batellerie Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 12:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
JAZZàQUAI le rendez-vous jazz de l’été ! ??
Le 14 août, les Quais de la Batellerie à Port-Sainte-Foy vibreront au son du jazz ! Une journée dédiée à la musique vivante, dans une ambiance chaleureuse au bord de la Dordogne.
Au programme
Dès 12h Duo Sunrise (pop, soul, rock) + Masterclass/rencontre jazz (musique et animations gratuites)
19h 3 concerts exceptionnels
– Le Petit Orléans Jazz New Orleans festif et dansant
– Sweet Blend Standards jazz & chanson française tout en élégance
– Resonant Sextet Hommage vibrant à la grande tradition du jazz
Tarifs 13€ adultes / 6€ (6-16 ans) / Gratuit -6 ans
Restauration & buvette sur place
Réservation https://tinyurl.com/jazzAQuai2026
Un événement à ne pas manquer ! Partagez et venez nombreux ! .
Quais de la Batellerie Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine omac@port-sainte-foy.info
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English : JAZZ à QUAI 2026
L’événement JAZZ à QUAI 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays Foyen
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