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JAZZ à QUAI 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

vendredi 14 août 2026 · Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

JAZZ à QUAI 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Quais de la Batellerie
Ville
33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Département
Dordogne
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

JAZZ à QUAI 2026

Quais de la Batellerie Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 12:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

JAZZàQUAI le rendez-vous jazz de l’été ! ??

Le 14 août, les Quais de la Batellerie à Port-Sainte-Foy vibreront au son du jazz ! Une journée dédiée à la musique vivante, dans une ambiance chaleureuse au bord de la Dordogne.

Au programme
Dès 12h Duo Sunrise (pop, soul, rock) + Masterclass/rencontre jazz (musique et animations gratuites)
19h 3 concerts exceptionnels
– Le Petit Orléans Jazz New Orleans festif et dansant
– Sweet Blend Standards jazz & chanson française tout en élégance
– Resonant Sextet Hommage vibrant à la grande tradition du jazz

Tarifs 13€ adultes / 6€ (6-16 ans) / Gratuit -6 ans

Restauration & buvette sur place

Réservation https://tinyurl.com/jazzAQuai2026

Un événement à ne pas manquer ! Partagez et venez nombreux !   .

Quais de la Batellerie Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   omac@port-sainte-foy.info

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English : JAZZ à QUAI 2026

L’événement JAZZ à QUAI 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays Foyen

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