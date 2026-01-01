Jazz à Saint-Rémy Concert d’hiver Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Jazz à Saint-Rémy Concert d’hiver

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le concert d’hiver de Jazz à Saint-Rémy, sera le samedi 31 janvier à 20h30 à l’Alpilium.Amoureux

CONCERT D’HIVER 2026 du Jazz à Saint-Rémy au sein de la salle de l’Alpilium à 20h30.



Découvrez en première partie Blue swing trio avec Gérard Affani guitare, Germain Turlot guitare, Stéphane Loyau contrebasse.

Le Frenchy Jazz puise ses racines dans le Jazz Manouche créé et immortalisé par Django, mais aussi dans le New Orleans popularisé par Sidney Bechet et enfin le swing Américain venu avec le débarquement à la Libération. Les musiciens de Blue Swing sont des héritiers de cette grande histoire, ils sauront s’adapter à vos désirs pour vous proposer des swings endiablés et battles de chorus envoûtantes, ou une ambiance cosy et profondeur dans les balades, ou les deux !



Retrouvez en seconde partie Charlie’s Rock ans Rolling avec Charlie Olympe Piano-Vocal, Philippe H. Massieux Saxo Ténor, Olivier Cadart Trombone, Alexandre Rabilloud Guitare, Christian Billon Contrebasse, Philippe Rousselet Batterie.

Très connu et respecté sur la scène du rhythm and blues, le Charlie’s Rock and Rolling transporte dès les premières notes de piano dans l’atmosphère envoûtante de la Louisiane.



Charlie Olympe (piano et chant) a été plongé dès l’âge de 15 ans dans le rhythm’n’ blues qui allait faire le tour du monde sous sa forme commerciale le rock and roll. Autodidacte, Charlie s’est formé à partir des enregistrements des années 40 de Fats Domino, Jerry Lee Lewis ou Ray Charles. Inspiré par ces célèbres pianistes de blues, il a appris à développer sa technique grâce à l’écoute de leurs titres. .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

