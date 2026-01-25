Jazz à Solacroup Duo Pascal Salmon Laurent Souques Chateau Hébert-Sollacroup 35800 Dinard Dinard Dimanche 1 février, 17h00 Tarif unique: 15€ gratuité pour les moins de 18 ans

Duo Jazz piano contrebasse

La légèreté du Duo et les belles mélodies du Jazz teinté de rythmes latins, c’est ainsi que nous pourrions caractériser la musique très réactive de ce duo piano et contrebasse.

La complicité de ces deux musiciens aguerris autour de mélodies intemporelles du jazz, de quelques thèmes récents, donne une musique vivante et poétique. C’est une soirée qui s’écoute, flâneries entre souvenirs et découvertes.

Pascal Salmon, piano

Pianiste de jazz et compositeur rennais, Pascal SALMON, dans la continuité d’études classiques (piano, orgue, trompette, écriture), a étudié le jazz au Berklee College de Boston aux Etats-Unis. Son intérêt pour les musiques du Brésil l’a amené à orienter de plus en plus sa pratique musicale dans cette direction.

Il se produit dans bon nombre de clubs parisiens et provinciaux ainsi que dans différents festivals. (“Festival de Mont-Louis”, “Jazz à l’Ouest”, “Jazz à Marciac » , »Festival du Parc flora de Paris »…)

Riche de nombreuses années d’expérience pédagogique, il coordonne depuis 2004 la classe de jazz du Conservatoire de Rennes.

Laurent Souques, contrebasse

Sa rencontre avec la Musique remonte à ses plus jeunes années. Ses premiers coups de cœur pour le Jazz sont Oscar Peterson en trio avec Herb Ellis et Ray Brown, Jelly Roll Morton ou de Keith Jarrett… il a essayé d’apprendre le piano, sans grand succès, puis la flûte traversière en autodidacte, et c’est la contrebasse qui est devenue son instrument principal.

Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, ce compositeurs de plusieurs musiques de films et musiques additionnelles est régulièrement directeur musical sur des projets de musique de scène.

http://www.musiquesrivegauche.com

Chateau Hébert-Sollacroup 35800 Dinard avenue du Château Hébert Saint-Énogat Dinard 35800 Dinard Ille-et-Vilaine



