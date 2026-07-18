Jazz à Taxat Hameau de Taxat Taxat-Senat

Informations pratiques

Taxat-Senat

Jazz à Taxat

Hameau de Taxat Ancienne église Saint-André Taxat-Senat Allier

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte concert Jazz

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ca va swinguer à Taxat ! Concert Jazz par le groupe de Jazz New Orléans Les Grolles dans l’ancienne église Saint-André et repas en extérieur en musique ambiance Louisiane avec ce même groupe Réservation obligatoire pour le concert et le repas.

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Hameau de Taxat Ancienne église Saint-André Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 48 09 59

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English :

It’s going to be a swinging night, Taxat! Jazz concert by the New Orleans jazz band Les Grolles at the former Saint-André Church, followed by an outdoor dinner with Louisiana -style music provided by the same band Reservations are required for both the concert and the meal.

L’événement Jazz à Taxat Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule