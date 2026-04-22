Saint-Pons-de-Thomières

JAZZ À VÉLO CONCERT AU BISTRONOME

1 Rue Charles Barthes Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre de l’itinérance Jazz à Vélo sur la Véloccitanie, rejoignez le saxophoniste Serge Casero pour un concert de jazz au Bistronome. Un événement mêlant musique, vélo et convivialité au cœur du Haut-Languedoc. [

Concert Jazz à Vélo Saint-Pons-de-Thomières

Suivez Serge Casero et son saxophone dans son itinérance à vélo le long de la Véloccitanie ! Ce projet, labellisé Éco-engagé avec le Parc , propose de lier le partage de la route et de la musique. Pour cette date à Saint-Pons-de-Thomières, les musiciens se réunissent au Bistronome pour proposer un répertoire de jazz élaboré au fil des rencontres musicales du parcours.

Les cyclistes volontaires sont invités à pédaler sur la voie verte pour accompagner les artistes vers le lieu du concert.

[cite_start] Tarif 10 € (Chèque ou espèces)[cite: 2].

[cite_start] Contact au 0 [cite: 2]. .

1 Rue Charles Barthes Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 72 36 51 09 culturejazz34@gmail.com

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English :

As part of the Jazz à Vélo itinerary on the Véloccitanie, join saxophonist Serge Casero for a jazz concert at the Bistronome. An event combining music, cycling and conviviality in the heart of the Haut-Languedoc. [

L’événement JAZZ À VÉLO CONCERT AU BISTRONOME Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC