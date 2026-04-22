JAZZ À VÉLO CONCERT AU BISTRONOME Saint-Pons-de-Thomières
JAZZ À VÉLO CONCERT AU BISTRONOME Saint-Pons-de-Thomières samedi 9 mai 2026.
Saint-Pons-de-Thomières
JAZZ À VÉLO CONCERT AU BISTRONOME
1 Rue Charles Barthes Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Dans le cadre de l’itinérance Jazz à Vélo sur la Véloccitanie, rejoignez le saxophoniste Serge Casero pour un concert de jazz au Bistronome. Un événement mêlant musique, vélo et convivialité au cœur du Haut-Languedoc. [
Concert Jazz à Vélo Saint-Pons-de-Thomières
Suivez Serge Casero et son saxophone dans son itinérance à vélo le long de la Véloccitanie ! Ce projet, labellisé Éco-engagé avec le Parc , propose de lier le partage de la route et de la musique. Pour cette date à Saint-Pons-de-Thomières, les musiciens se réunissent au Bistronome pour proposer un répertoire de jazz élaboré au fil des rencontres musicales du parcours.
Les cyclistes volontaires sont invités à pédaler sur la voie verte pour accompagner les artistes vers le lieu du concert.
[cite_start] Tarif 10 € (Chèque ou espèces)[cite: 2].
[cite_start] Contact au 0 [cite: 2]. .
1 Rue Charles Barthes Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 72 36 51 09 culturejazz34@gmail.com
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English :
As part of the Jazz à Vélo itinerary on the Véloccitanie, join saxophonist Serge Casero for a jazz concert at the Bistronome. An event combining music, cycling and conviviality in the heart of the Haut-Languedoc. [
L’événement JAZZ À VÉLO CONCERT AU BISTRONOME Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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