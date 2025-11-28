Jazz à Zot’ Théâtre Millandy Luçon

Jazz à Zot’

Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de ville Luçon Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Une double programmation Une musicalité qui défie les lois de l’ apesanteur ! Une révélation.

BUMP

4 lettres qui signifient secousse, rebond, choc… Un groupe de 4 musiciens, réunis autour d’une marmite musicale teintée de Blues, de Jazz, et portée par des rythmiques punchy, aux ambiances World ou Pop. Les influences sont puisées à travers les multiples expériences musicales du guitariste Valéry BERTRAND, initiateur du projet, et également compositeur et arrangeur. Il est accompagné par Josselin ARHIMAN au Fender Rhodes (piano électrique), le bassiste et producteur Richard PUAUD, au son chaud et puissant, et le batteur Jérôme HENRY, au groove bien planté et une énergie débordante.

Tous les 4 réunis autour d’un répertoire éclectique où les voix se mêlent aux instruments, pour une musique enjouée et dynamique, de la chanson instrumentale .

BOHÈME

Voila une belle rencontre, présage d’un bel avenir. Ces quatre jazzmen talentueux se révèlent dans une complicité créative. Un voyage dans les styles et les ambiances qui touche naturellement un large public. Musiciens aguerris, virtuoses aux échappées vibrantes, leur son vous enveloppe dans l’interprétation originale de compositions et de reprises du répertoire jazz.

Jacques Julienne Accordéon

Rémy Hervo Guitare

Guillaume Souriau Contrebasse

Frédéric Robert Batterie .

Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire jazzazot85@gmail.com

English :

A double program: A musicality that defies the laws of weightlessness! A revelation.

German :

Ein Doppelprogramm: Eine Musikalität, die die Gesetze der Schwerelosigkeit überwindet! Eine Offenbarung.

Italiano :

Un doppio spettacolo: una musicalità che sfida le leggi dell’assenza di gravità! Una rivelazione.

Espanol :

Un doblete: ¡una musicalidad que desafía las leyes de la ingravidez! Una revelación.

