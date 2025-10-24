Jazz and Blues JERÔME GATIUS BIG FIVE Domaine de Chevalier Léognan

Domaine de Chevalier 102 Chemin de Mignoy Léognan Gironde

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Voici un quintet enthousiasmant composé de musiciens chevronnés autant que passionnés par cette invention géniale autant que centenaire LE JAZZ.

Ils nous proposent une lecture toute personnelle des monuments de ce répertoire.

Autant vous dire que nous allons de surprise en surprise en retrouvant des pièces de SIDNEY BECHET, FATS WALLER, GEORGE GERSHWIN et bien d’autres.

Les orchestrations personnelles finement ciselées permettent à nos compères de s’exprimer tout en finesse et de générer un swing irrésistible.

De la grande connivence entre les artistes résultent une souplesse et un groove incroyables.

Un BIG BAND, mais à cinq !

Un Régal.

ALEXIS BOURGUIGNON, trompette

JEROME GATIUS, clarinette et saxophones

ARNAUD LABASTIE, piano

FRANCK RICHARD, contrebasse

FRANCIS GONZALEZ, batterie

Réservation via Helloasso .

Domaine de Chevalier 102 Chemin de Mignoy Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 47 17 87 contactjnb2@gmail.com

