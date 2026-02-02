Jazz and Swing invite Enric Peidro et le Swingin’ Bayonne Casino Municipal Salon Diane Biarritz

Jazz and Swing invite Enric Peidro et le Swingin’ Bayonne

Casino Municipal Salon Diane 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Jazz and Swing présente Enrico Peidro and swingin bayonne.

-Enric Peidro: saxophone ténor

Artiste autodidacte, Enric commence à jouer du saxophone à l’âge de 14 ans, puis participe à des groupes de blues et de rythm ’n’ blues, avant d’entamer une longue et solide carrière musicale consacrée au Jazz classique.

-Le Swingin’ Bayonne:

Il réunit Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie.

La seule ambition de chacun des membres du Swingin’ Bayonne est de communiquer le plaisir de jouer la musique qu’il aime, fidèle à la tradition du jazz qui swingue, celui qui invite à la danse. .

+33 6 61 54 33 55 jazz64200@gmail.com

