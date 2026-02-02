Jazz and Swing invite Enric Peidro et le Swingin’ Bayonne Casino Municipal Salon Diane Biarritz
Jazz and Swing invite Enric Peidro et le Swingin’ Bayonne Casino Municipal Salon Diane Biarritz samedi 28 février 2026.
Jazz and Swing invite Enric Peidro et le Swingin’ Bayonne
Casino Municipal Salon Diane 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Jazz and Swing présente Enrico Peidro and swingin bayonne.
-Enric Peidro: saxophone ténor
Artiste autodidacte, Enric commence à jouer du saxophone à l’âge de 14 ans, puis participe à des groupes de blues et de rythm ’n’ blues, avant d’entamer une longue et solide carrière musicale consacrée au Jazz classique.
-Le Swingin’ Bayonne:
Il réunit Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie.
La seule ambition de chacun des membres du Swingin’ Bayonne est de communiquer le plaisir de jouer la musique qu’il aime, fidèle à la tradition du jazz qui swingue, celui qui invite à la danse. .
Casino Municipal Salon Diane 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 54 33 55 jazz64200@gmail.com
