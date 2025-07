Jazz au bord de l’eau derrière la Mairie Marange-Silvange

Jazz au bord de l’eau derrière la Mairie Marange-Silvange samedi 23 août 2025.

Jazz au bord de l’eau

derrière la Mairie 12 rue de l’Abani Marange-Silvange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 20:00:00

fin : 2025-08-23 23:00:00

2025-08-23

Installez-vous confortablement au bord de l’étang à l’arrière de la mairie et laissez-vous emporter par les sonorités douces et entraînantes du groupe Happy Jazz Patroll !

Le Saxo de Julien vous jouera de belles mélodies, accompagné d’un soubassophone, un banjo et d’une batterie portable.

Pas de sono, de la musique gaie et entraînante pour fêter la fin du mois d’août !

Restauration et buvette sur place avec des vins locaux.Tout public

+33 3 87 34 61 95

English :

Make yourself comfortable on the banks of the pond behind the town hall, and let yourself be carried away by the sweet and lively sounds of the Happy Jazz Patroll band!

Julien?s saxophone will play beautiful melodies, accompanied by a bassophone, banjo and portable drums.

No sound system, just lively, upbeat music to celebrate the end of August!

Food and refreshments on site, with local wines.

German :

Machen Sie es sich am Ufer des Teichs hinter dem Rathaus gemütlich und lassen Sie sich von den sanften und mitreißenden Klängen der Gruppe Happy Jazz Patroll mitreißen!

Juliens Saxofon wird Ihnen schöne Melodien vorspielen, begleitet von einem Soubassophon, einem Banjo und einem tragbaren Schlagzeug.

Keine Musikanlage, nur fröhliche und mitreißende Musik, um das Ende des Monats August zu feiern!

Essen und Trinken vor Ort mit lokalen Weinen.

Italiano :

Mettetevi comodi sulle rive del laghetto dietro il municipio e lasciatevi trasportare dai suoni dolci e vivaci dell’Happy Jazz Patroll!

Il sassofono di Julien suonerà bellissime melodie, accompagnato da bassofono, banjo e batteria portatile.

Niente impianto audio, ma solo musica vivace e in allegria per festeggiare la fine di agosto!

Cibo e bevande sul posto, con vini locali.

Espanol :

Ponte cómodo a orillas del estanque que hay detrás del ayuntamiento y déjate llevar por los sonidos dulces y animados de la Happy Jazz Patroll

El saxofón de Julien tocará bellas melodías, acompañado de un bajo, un banjo y una batería portátil.

Sin equipo de sonido, sólo música alegre y animada para celebrar el final de agosto

Comida y refrescos in situ, con vinos locales.

L’événement Jazz au bord de l’eau Marange-Silvange a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION AMNEVILLE