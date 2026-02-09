JAZZ AU CAVEAU AUDREY PIERRE 4TET Caunes-Minervois
JAZZ AU CAVEAU AUDREY PIERRE 4TET Caunes-Minervois samedi 11 avril 2026.
JAZZ AU CAVEAU AUDREY PIERRE 4TET
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée concert avec Audrey Pierre 4tet , groove envoûtant.
Audrey Pierre, voix & compositions
Martin Schiffmann, piano
Vladimir Torres, contrebasse
Tom Moretti, batterie
Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.
.
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening concert with Audrey Pierre 4tet , bewitching groove.
Audrey Pierre, vocals & compositions
Martin Schiffmann, piano
Vladimir Torres, double bass
Tom Moretti, drums
Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.
L’événement JAZZ AU CAVEAU AUDREY PIERRE 4TET Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-02-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme