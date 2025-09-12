Jazz au Caveau Fireflies Swing Orchestra Le Caveau des Halles Plouescat

Le Caveau des Halles Impasse Général Leclerc Plouescat Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-09-12 21:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Fireflies Swing Orchestra ,c’est la rencontre de 4 musiciens issus du swing manouche et du jazz.

Porté par la voix pétillante de Marion Thomas , la générosité des guitares de Charles blandin et de Gérard Le louet et le groove de la contrebasse de Claudius Dupont , leur répertoire vous invite à une ballade à travers le répertoire des grands noms du jazz, résolument swing, puisant dans le great american songbook, la flamboyance de la musique de Django Reinhardt, tout en s’offrant des détours du coté de la chanson française et de la samba.

Laissez vous transporter par l’énergie communicative du groupe !

Réservation possible à partir du 20 août. .

Le Caveau des Halles Impasse Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

