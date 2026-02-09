JAZZ AU CAVEAU JEREMY LUCCHESE 4TET Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU JEREMY LUCCHESE 4TET

Soirée concert avec Jeremy Lucchese 4tet Essais pour l’imaginaire.

Jérémie Lucchese, saxophone, composition

Levi Harvey, piano

Gabriel Sauzay, contrebasse

Paul Lefèvre, batterie

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.

Evening concert with Jeremy Lucchese 4tet Essais pour l’imaginaire.

Jérémie Lucchese, saxophone, composition

Levi Harvey, piano

Gabriel Sauzay, double bass

Paul Lefèvre, drums

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of Caunes-Minervois Abbey.

