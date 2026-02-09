JAZZ AU CAVEAU JEREMY LUCCHESE 4TET Caunes-Minervois
JAZZ AU CAVEAU JEREMY LUCCHESE 4TET
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-20 21:00:00
Soirée concert avec Jeremy Lucchese 4tet Essais pour l’imaginaire.
Jérémie Lucchese, saxophone, composition
Levi Harvey, piano
Gabriel Sauzay, contrebasse
Paul Lefèvre, batterie
Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36
English :
Evening concert with Jeremy Lucchese 4tet Essais pour l’imaginaire.
Jérémie Lucchese, saxophone, composition
Levi Harvey, piano
Gabriel Sauzay, double bass
Paul Lefèvre, drums
Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of Caunes-Minervois Abbey.
