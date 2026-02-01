JAZZ AU CAVEAU LO TRIÒ

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée concert avec Lo Triò , jazz acoustique

Bastien Ribot, violon

Emile Melenchon, guitare

Rémi Bouyssière, contrebasse

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.

.

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening concert with Lo Triò , acoustic jazz

Bastien Ribot, violin

Emile Melenchon, guitar

Rémi Bouyssière, double bass

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Abbey of Caunes-Minervois.

L’événement JAZZ AU CAVEAU LO TRIÒ Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-02-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme