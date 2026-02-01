JAZZ AU CAVEAU LO TRIÒ Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU LO TRIÒ Caunes-Minervois samedi 28 février 2026.

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-28 21:00:00
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Soirée concert avec Lo Triò , jazz acoustique
Bastien Ribot, violon
Emile Melenchon, guitare
Rémi Bouyssière, contrebasse

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36 

English :

Evening concert with Lo Triò , acoustic jazz
Bastien Ribot, violin
Emile Melenchon, guitar
Rémi Bouyssière, double bass

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Abbey of Caunes-Minervois.

