JAZZ AU CAVEAU PHILIPPE BESTION TRIO Caunes-Minervois

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

2025-11-15

C’est un souffle nouveau qui anime la création en 2023 de ce trio jazz neuf et flamboyant.

Compositeur et pianiste, Philippe Bestion a créé un terrain de jeux propice aux plaisirs de jouer, de se retrouver et de partager son univers avec ses complices Julien Stévenin à la contrebasse et Hugo Pottin à la batterie.

Ce trio de musiciens explore avec jubilation les émotions spontanées avec une complicité dionysiaque.

De l’héritage des grands, ils conservent le goût des harmonies, du lyrisme, et le restituent en une musique virtuose et stimulante. De la musique moderne, ils retiennent l’exigence du son et les excursions esthétiques. Intimistes ou bien euphoriques, leurs improvisations reflètent leur sens aigu de l’écoute, leurs compositions explorent des facettes multiples.

Jazz au caveau est une association caunoise qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36

English :

The creation of this new, flamboyant jazz trio in 2023 is a breath of fresh air.

Composer and pianist Philippe Bestion has created a playground conducive to the pleasures of playing, getting together and sharing his universe with his accomplices Julien Stévenin on double bass and Hugo Pottin on drums.

This trio of musicians jubilantly explores spontaneous emotions with Dionysian complicity.

From the heritage of the greats, they retain a taste for harmony and lyricism, and restore it in virtuoso, stimulating music. From modern music, they retain the demands of sound and aesthetic excursions. Intimate or euphoric, their improvisations reflect their acute sense of listening, while their compositions explore multiple facets.

Jazz au caveau is a Caunes-based association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Caunes-Minervois abbey.

German :

Es ist ein frischer Wind, der die Gründung dieses neuen und flammenden Jazz-Trios im Jahr 2023 antreibt.

Der Komponist und Pianist Philippe Bestion hat einen Spielplatz geschaffen, der die Freude am Spielen, am Zusammenkommen und am Teilen seines Universums mit seinen Komplizen Julien Stévenin am Kontrabass und Hugo Pottin am Schlagzeug fördert.

Dieses Trio von Musikern erkundet mit Jubel spontane Emotionen mit dionysischer Komplizenschaft.

Aus dem Erbe der Großen haben sie den Geschmack für Harmonien und Lyrik bewahrt und geben ihn in einer virtuosen und anregenden Musik wieder. Von der modernen Musik übernehmen sie die Anforderungen an den Klang und die ästhetischen Exkursionen. Ihre Improvisationen spiegeln ihren ausgeprägten Sinn für das Zuhören wider, ihre Kompositionen erforschen zahlreiche Facetten.

Jazz au caveau ist ein Verein aus Caunes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, ein breites ländliches Publikum im Minervois, im Carcassonnais und in der Montagne Noire in einem geselligen und akustisch hochwertigen Rahmen an exzellenter Musik teilhaben zu lassen: dem Weinkeller der Abtei von Caunes-Minervois.

Italiano :

Questo nuovo e fiammeggiante trio jazz è stato creato nel 2023 con un approccio fresco.

Il compositore e pianista Philippe Bestion ha creato un parco giochi che favorisce il piacere di suonare, di stare insieme e di condividere il suo universo con i suoi complici Julien Stévenin al contrabbasso e Hugo Pottin alla batteria.

Questo trio di musicisti esplora con gioia le emozioni spontanee con una complicità dionisiaca.

Dall’eredità dei grandi, hanno conservato il gusto per l’armonia e il lirismo, che ricreano in una musica virtuosa e stimolante. Dalla musica moderna, conservano le esigenze del suono e le escursioni estetiche. Intime o euforiche, le loro improvvisazioni riflettono il loro acuto senso dell’ascolto e le loro composizioni esplorano molteplici sfaccettature.

Jazz au caveau è un’associazione con sede a Caunes, il cui obiettivo è condividere musica eccellente con un vasto pubblico rurale nelle regioni del Minervois, del Carcassonnais e della Montagne Noire, in un ambiente conviviale dall’acustica eccellente: la cantina dell’Abbazia di Caunes-Minervois.

Espanol :

Este nuevo y flamante trío de jazz se creó en 2023 con un enfoque fresco.

El compositor y pianista Philippe Bestion ha creado un terreno de juego propicio a los placeres de tocar, reunirse y compartir su universo con sus cómplices Julien Stévenin al contrabajo y Hugo Pottin a la batería.

Este trío de músicos explora con júbilo las emociones espontáneas con una complicidad dionisíaca.

De la herencia de los grandes, conservan el gusto por la armonía y el lirismo, que recrean en una música virtuosa y estimulante. De la música moderna, conservan las exigencias sonoras y las excursiones estéticas. Íntimas o eufóricas, sus improvisaciones reflejan su agudo sentido de la escucha, y sus composiciones exploran múltiples facetas.

Jazz au caveau es una asociación con sede en Caunes, cuyo objetivo es compartir una música excelente con un amplio público rural de las regiones de Minervois, Carcassonnais y Montagne Noire, en un marco de convivencia con una acústica excelente: el sótano de la abadía de Caunes-Minervois.

