Jazz au Caveau Thomas Curbillon Trio Le Caveau des Halles Plouescat

Jazz au Caveau Thomas Curbillon Trio

Le Caveau des Halles Impasse Général Leclerc Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Une formation idéale pour le guitariste et chanteur qui revisite avec ce nouveau trio, des compositions de son premier disque Place Ste Opportune mais aussi des compositions instrumentales et de toutes nouvelles chansons d’un disque à venir. Avec lui deux musiciens lumineux et indispensables de la scène jazz parisienne l’organiste Guillaume Naud et le batteur Vincent Frade qui font des merveilles de groove, de joyeux swing, et de poésie. Que du bonheur !

Réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou par téléphone au 02 98 69 62 18 .

Le Caveau des Halles Impasse Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jazz au Caveau Thomas Curbillon Trio Plouescat a été mis à jour le 2025-10-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX