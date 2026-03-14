JAZZ AU CLOITRE MANU FORSTER TRIO TRIBUTE TO RAY BROWN

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Le Manu Forster Trio célèbre l’esprit du swing avec un hommage vibrant au grand contrebassiste Ray Brown. Dans ce projet, Manu Forster retrouve la joie et l’élan qui l’ont conduit vers le jazz. Le trio propose un répertoire inédit, offrant une interprétation fougueuse, complice et renouvelée de l’univers du musicien. Entre audace, liberté et joie communicative, chaque note devient un moment de partage

En découvrant à l’été 2024 le disque From New York to Tokyo du Ray Brown Trio, ce fut la révélation l’impression que c’est pour cette musique là que j’ai commencé le jazz adolescent. Une telle joie, énergie, finesse.

Du Big Band, en Trio !

Un trio dédié à cette joie, au plaisir et à l’interaction…

Manu Forster Contrebasse

Thibaud Dufoy Piano

Jordi Léogé Batterie

Verre de l’amitié offert par Domaine La Madura.

https://www.youtube.com/watch?v=5_lF_s7gZYc .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

Jazz au cloître is a major jazz music event in the sumptuous setting of the Saint-Chinian Cloister, with prestigious artists performing there.

L’événement JAZZ AU CLOITRE MANU FORSTER TRIO TRIBUTE TO RAY BROWN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN