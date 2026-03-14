JAZZ AU CLOITRE SOIRÉE D’OUVERTURE MÉAJAM QUARTET 1ERE PARTIE VIVANCE, LOOPING LIVE SOLO

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Le Quartet MEAJAM, basé en région toulousaine, propose une musique singulière empreinte de jazz actuel, aux accents oniriques et cinématographiques. Avec des influences venant du jazz new-yorkais, de la pop, de la musique classique ou encore de la musique de film.

Xavier Faro piano et compositions

Alain Angeli saxophones ténor et soprano

Fabrice Camboulive contrebasse

Laurent Meyer batterie

1ere Partie VIVANCE, Looping live solo

Laurent Rochelle est un musicien incontournable de la scène toulousaine, compositeur, saxophoniste et clarinettiste basse. Depuis plus de vingt ans, il crée au sein de groupes comme Monkomarok, Lilliput Orkestra, Okidoki ou Prima Kanta, ainsi que pour le Clan des songes et l’audiovisuel.

Avec VIVANCE, son nouveau solo, il propose un voyage mêlant écriture, improvisation et liberté sonore.

Moments poétiques garantis.

Bon voyage.

Laurent Rochelle saxophone soprano, clarinettes basses, percussions

Verre de l’amitié offert par Domaine des Pradels-Quartironi.

https://www.youtube.com/watch?v=vJVszVmxAdE&t=4s .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

Jazz au cloître is a major jazz music event in the sumptuous setting of the Saint-Chinian Cloister, with prestigious artists performing there.

L’événement JAZZ AU CLOITRE SOIRÉE D’OUVERTURE MÉAJAM QUARTET 1ERE PARTIE VIVANCE, LOOPING LIVE SOLO Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN