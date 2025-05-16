Wine Notes au Domaine Grenier Domaine François Grenier Champagne
Wine Notes au Domaine Grenier
Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne Ardèche
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00
2025-10-17
Vivez une soirée envoûtante avec un concert piano-chant Quand la chanson française rencontre le jazz et se mêle aux arômes des vins. Un concert intimiste au domaine suivi d’un moment d’échange et de dégustation d’AOC saint-joseph avec le vigneron.
Domaine François Grenier 20 route du Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 33 24 51 contact@ardechegrandair.com
English : Wine Notes at Domaine Grenier
Enjoy a captivating evening where smooth melodies blend with the aromas of fine wines. An intimate open-air concert followed by a tasting and personal exchange with the winemaker
German :
Erleben Sie einen bezaubernden Abend mit einem Piano-Gesangs-Konzert « Wenn französisches Chanson auf Jazz trifft » und sich mit den Aromen der Weine vermischt. Ein intimes Konzert auf dem Weingut, gefolgt von einem Moment des Austauschs und der Verkostung von AOC saint-joseph mit dem Winzer.
Italiano :
Vivete una serata incantevole con un concerto di piano-chant « Quando la canzone francese incontra il jazz », fondendosi con gli aromi dei vini. Un concerto intimo nella tenuta seguito da un momento di scambio e degustazione di AOC Saint Joseph con l’enologo.
Espanol :
Viva una velada encantadora con un concierto de piano-canción « When French song meets jazz », mezclado con los aromas de los vinos. Un concierto íntimo en la finca, seguido de un momento de debate y degustación de AOC Saint Joseph con el enólogo.
