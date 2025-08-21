Jeudi Jazz au Jardin OPEN AIR Quartet Salon-de-Provence

Jeudi Jazz au Jardin OPEN AIR Quartet Salon-de-Provence jeudi 21 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Jeudi Jazz au Jardin OPEN AIR Quartet Jeudi 21 août 2025 de 21h à 23h. Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-08-21 21:00:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-08-21

OPEN AIR Quartet réunit quatre musiciens autour du Jazz actuel tout en prenant sa source dans l’univers Post Bop.

Benoit Paillard est « un pianiste et compositeur passionnant alliant clarté d’exécution et originalité du discours » comme le soulignait Martial SOLAL.

Revenu en France en 2018, Christophe Genoux est un saxophoniste et compositeur aux univers allant du Jazz contemporain à la musique pop. En 1986, il partit pour l’Australie et les Etats Unis et connaitra une carrière internationale aux cotés de grands noms du Jazz.

Accompagné par la rythmique d’Olivier Lalauze, contrebassiste reconnu basé sur la région d’Aix en Provence et de Claude Béziac à la batterie, OPEN AIR Quartet dialogue avec musicalité, énergie et spontanéité.



Les musiciens :

Benoit Paillard Piano

Christophe Genoux Saxophone

Olivier Lalauze Contrebasse

Claude Béziac Batterie .

Place du Général de Gaulle

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

OPEN AIR Quartet brings together four musicians to explore contemporary jazz, with its roots in the world of post-bop.

German :

Das OPEN AIR Quartett vereint vier Musiker, die sich mit dem aktuellen Jazz beschäftigen und gleichzeitig ihre Wurzeln in der Welt des Post Bop haben.

Italiano :

OPEN AIR Quartet è un gruppo di quattro musicisti che suonano jazz contemporaneo con radici nel mondo del post-bop.

Espanol :

OPEN AIR Quartet es un grupo de cuatro músicos que tocan jazz contemporáneo con sus raíces en el mundo del post-bop.

L’événement Jeudi Jazz au Jardin OPEN AIR Quartet Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence