Jazz au Jardin SUD Quartet Salon-de-Provence 10 juillet 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Jazz au Jardin SUD Quartet Jeudi 10 juillet 2025 le jeudi de 21h à 23h. Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 21:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

SUD Quartet est une formation fondée en 2017 par le Batteur Salonais Claude BEZIAC à la suite de rencontres notamment lors des ateliers Jazz de L’IMFP et qui a toujours évolué depuis.

Le répertoire pioche dans différentes périodes du Jazz post années 60 par l’interprétation de différents thèmes de Michel et Philippe Petrucciani, Steve Swallow et Carla Bley, Wes Montgomery, Bill Evans, Kenny Barron, mêlant musicalité, énergie et virtuosité.



La formation compte plusieurs festivals & concerts à son actif.



Les musiciens :

Philippe Petrucciani Guitare

Gilles Labourey Piano

Tzar Paanphum Basse Guitare

Claude Béziac Batterie .

Place du Général de Gaulle

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

SUD Quartet is a group founded in 2017 by Salon drummer Claude BEZIAC following encounters, notably during L’IMFP jazz workshops, and has been evolving ever since.

German :

SUD Quartet ist eine Formation, die 2017 von dem Schlagzeuger Claude BEZIAC aus Salone nach Begegnungen insbesondere während der Jazz-Workshops am L’IMFP gegründet wurde und sich seitdem stets weiterentwickelt hat.

Italiano :

Il SUD Quartet è stato fondato nel 2017 da Claude Beziac, batterista di Salon, in seguito a una serie di incontri, in particolare ai workshop jazz dell’IMFP, e da allora è in continua evoluzione.

Espanol :

SUD Quartet fue fundado en 2017 por Claude Beziac, baterista de Salon, tras una serie de encuentros, en particular en los talleres de jazz del IMFP, y ha ido evolucionando desde entonces.

L’événement Jazz au Jardin SUD Quartet Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de Salon de Provence