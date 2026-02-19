JAZZ AU MAS NAÏMA QUARTET Le Crès

JAZZ AU MAS NAÏMA QUARTET

Mas du Pont Le Crès Hérault

Tarif : 19.48 – 19.48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Mené par la captivante contrebassiste et chanteuse Naïma Girou depuis 2016, Le Naïma Quartet est soudé par un son singulier et puissant construit au fil du temps, et par une profonde amitié, qu’ils nous font partager chaleureusement. Si le son du Naïma Quartet est si spécial, c’est qu’il met en valeur chacun d’eux. Les influences et les caractères se croisent dans une harmonie fraîche et naturelle.

Naïma Girou, Jules Le Risbé, John Owens, Thomas Domene.

Réservations restaurant uniquement par SMS au 06 20 86 82 69 .

Mas du Pont Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 67 55 65 36

English :

Led by captivating double bassist and singer Naïma Girou since 2016, Le Naïma Quartet is welded together by a singular, powerful sound built up over time, and by a deep friendship, which they warmly share with us. The Naïma Quartet?s sound is so special because it brings out the best in each of them. Influences and characters come together in fresh, natural harmony

