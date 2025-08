Jazz au Mazeau Le Mazeau

Nouvelle édition du Festival Jazz au Mazeau »

Jazz au Mazeau

On vous donne rendez-vous samedi 13 septembre, à partir de 17h, pour une soirée jazz haute en rythmes

Groupe découverte, déambulation avec Nous c’est New, concert avec Big Joanna et Ticket to Swing

Groupe découverte et déambulation gratuits

Billetterie concert 20€/personne gratuit pour les moins de 12 ans.

Buvette et foodtrucks sur place

Résa et informations au 01 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com Hello Asso .

Place des Cabanes Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com

English :

New edition of the « Jazz au Mazeau » Festival

German :

Neue Ausgabe des Festivals « Jazz au Mazeau »

Italiano :

Nuova edizione del Festival « Jazz au Mazeau

Espanol :

Nueva edición del Festival « Jazz au Mazeau

