Jazz au Moulin Moulin de Carra Ville-la-Grand
Jazz au Moulin Moulin de Carra Ville-la-Grand samedi 20 septembre 2025.
Jazz au Moulin Samedi 20 septembre, 18h00 Moulin de Carra Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Ville-la-Grand vous invite à la 3ème édition d’un rendez-vous jazz au Moulin de Carra : dans un écrin de verdure, « Jazz au Moulin » propose un concert gratuit d’univers jazz variés, accessibles à tous avec BBDR Big Band Dardagny Russin.
Au programme 2 sets de 45 minutes de jazz, swing & latin music.
Sur place : foodtruck et buvette.
Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 49 33 12 http://www.vlg.fr Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au développement durable. 150 m à pied après le parking
Ville-la-Grand vous invite à la 3ème édition d’un rendez-vous jazz au Moulin de Carra : dans un écrin de verdure, « Jazz au Moulin » propose un concert gratuit d’univers jazz variés, accessibles à 2…
Mairie de Ville-la-Grand / Moulin de Carra