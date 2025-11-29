Jazz au Palais Baptiste Herbin Trio « Django » Le Palais Royan

Le Palais Royan

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-29 20:30:00

Baptiste Herbin présente Django! dans une formule trio épurée avec André Ceccarelli et Sylvain Romano, offrant un écrin intime à sa musicalité et à sa maturité artistique.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Baptiste Herbin presents Django! in a streamlined trio format with André Ceccarelli and Sylvain Romano, offering an intimate setting for his musicality and artistic maturity.

German :

Baptiste Herbin präsentiert Django! in einem schlichten Trio mit André Ceccarelli und Sylvain Romano, das seiner Musikalität und seiner künstlerischen Reife einen intimen Rahmen bietet.

Italiano :

Baptiste Herbin presenta Django! in un formato snello di trio con André Ceccarelli e Sylvain Romano, offrendo un ambiente intimo per la sua musicalità e maturità artistica.

Espanol :

Baptiste Herbin presenta Django! en un formato de trío estilizado con André Ceccarelli y Sylvain Romano, ofreciendo un marco íntimo para su musicalidad y madurez artística.

