Jazz au Plot Le Puy-en-Velay

Jazz au Plot Le Puy-en-Velay dimanche 13 juillet 2025.

Jazz au Plot

Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-13

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-31 2025-08-16

L’été sera beau, l’été sera chaud, l’été sera jazz en Velay !

Ce n’est pas un, ni deux mais bien trois rendez-vous que Jazz en Velay vous a fixé cet été sur la place du Plot, pour un début de soirée complètement jazzy !

.

Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

English :

Summer will be beautiful, summer will be hot, summer will be jazz en Velay!

Jazz en Velay has not one, not two, but three dates this summer on the Place du Plot, for a jazzy start to the evening!

German :

Der Sommer wird schön, der Sommer wird heiß, der Sommer wird Jazz en Velay!

Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Termine hat Jazz en Velay diesen Sommer für Sie auf dem Place du Plot festgelegt, um Ihnen einen völlig jazzigen Start in den Abend zu ermöglichen!

Italiano :

L’estate sarà bella, l’estate sarà calda, l’estate sarà jazz a Velay!

Jazz en Velay ha in programma non uno, non due, ma ben tre appuntamenti quest’estate in Place du Plot, per un inizio di serata all’insegna del jazz!

Espanol :

El verano será bonito, el verano será caluroso, ¡el verano será jazz en Velay!

Jazz en Velay no tiene una, ni dos, sino tres citas programadas para este verano en la Place du Plot, ¡para empezar la noche a todo jazz!

