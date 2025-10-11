Jazz autour du Lion le Malcolm Potter Quartet CCSP la Pépinière Belfort

Jazz autour du Lion le Malcolm Potter Quartet CCSP la Pépinière Belfort samedi 11 octobre 2025.

CCSP la Pépinière 13 Rue Georges Danton Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Malcolm Potter est contrebassiste, chanteur et auteur/compositeur. Sa voix est souvent comparée à celles de Sting, Harry Connick Jr. et Jamie Cullum pour n’en citer que quelques-uns.

Son approche de la musique est infusée d’une combinaison « d’ingrédients » inhabituels: Outre son origine anglaise cet artiste atypique est chanteur et contrebassiste à la fois. Cela lui confère une sonorité rare, sa musique est pop, jouée par des musiciens de jazz, accrochant de multiples émotions inhabituelles. Si ses créations invoquent une culture commune, des Beatles à Stevie Wonder, de Chet Baker à Jacob Collier, pour autant aucune limite n’entrave son imagination, sa spontanéité, ni celle de ses musiciens. Il mélange toutes ces caractéristiques avec souplesse, minutie et expérience.

Après avoir joué principalement du jazz ces 20 dernières années il trace un nouveau chemin original, un univers sonore pop personnel et singulier, habillé de codes et de couleurs jazz mais toujours accessible, captivant et ouvert. Auteur de textes audacieux et impulsifs, Malcolm Potter vous érige complices de ce voyage sensoriel qui rassemble plaisir et ouverture d’esprit.

Malcolm Potter a enregistré de nombreux albums en son nom, neuf à ce jour, et également pour d’autres artistes, parfois en tant qu’arrangeur, producteur et directeur artistique en plus du rôle de musicien.

Le spectacle est constitué des compositions et réarrangements de grands standards des derniers albums.

Malcolm Potter 4tet:

Malcolm Potter chant, contrebasse

Dan Dumon guitares

Christophe Blond claviers

Andy Barron batterie

Presse:

« Epoustoufflant… Artillerie lourde. »(Nice Matin) .

CCSP la Pépinière 13 Rue Georges Danton Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 31 50 50 associationnjal90@gmail.com

