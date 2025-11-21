Jazz autour du Lion présente Le Barouf Quintet CCSP la Pépinière Belfort

Jazz autour du Lion présente Le Barouf Quintet

CCSP la Pépinière 13 Rue Georges Danton Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Un pont entre Musiques Traditionnelles et Jazz. Une musique riche en couleurs, en swing avec des solistes exceptionnels ; à la flute, et au violon.

Réservation possible sur helloasso.com. .

+33 3 84 21 04 02 vautherot.t@wanadoo.fr

