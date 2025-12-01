JAZZ AUX VIOLETTES Deyme
JAZZ AUX VIOLETTES Deyme vendredi 19 décembre 2025.
JAZZ AUX VIOLETTES
19 RD 813 Deyme Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 23:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Le groupe Nolacoustik s’invite aux Violettes pour un repas-concert façon Nouvelle-Orléans à ne pas manquer !
Ce groupe sextuor de jazz traditionnel au répertoire festif et varié interprètera pour notre plus grande joie des parades de New-Orleans, du Latin-Jazz, du Blues, du Charleston et de la chanson Française.
Repas à partir de 20h. Pensez à réserver !
Concert à 21h. Participation libre mais nécessaire .
19 RD 813 Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 93 47
English :
The Nolacoustik group invites you to Les Violettes for a not-to-be-missed New Orleans -style concert-meal!
L’événement JAZZ AUX VIOLETTES Deyme a été mis à jour le 2025-12-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE