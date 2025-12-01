JAZZ AUX VIOLETTES Deyme

JAZZ AUX VIOLETTES

19 RD 813 Deyme Haute-Garonne

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:30:00

2025-12-19

Le groupe Nolacoustik s’invite aux Violettes pour un repas-concert façon Nouvelle-Orléans à ne pas manquer !

Ce groupe sextuor de jazz traditionnel au répertoire festif et varié interprètera pour notre plus grande joie des parades de New-Orleans, du Latin-Jazz, du Blues, du Charleston et de la chanson Française.

Repas à partir de 20h. Pensez à réserver !

Concert à 21h. Participation libre mais nécessaire .

19 RD 813 Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 93 47

English :

The Nolacoustik group invites you to Les Violettes for a not-to-be-missed New Orleans -style concert-meal!

