JAZZ AUX VIOLETTES Restaurant Bar Les Violettes Deyme

Informations pratiques

Deyme

JAZZ AUX VIOLETTES

Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Concert, Scène Ouverte

Ne manquez votre rendez-vous Jazz aux Violettes, la soirée incontournable des scènes ouvertes, Vendredi 31 Juillet à partir de 20h.

Ce mois-ci, la soirée sera animée par Nolacoustik, jazz trad de la Nouvelle Orléans.

Rejoignez-nous nombreux autour d’un repas-concert ou simplement d’un verre entre ami(e)s, musicien(ne)s et mélomanes.

Pensez à réserver

On se réjouit d’avance .

Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 93 47

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English :

Concert, Open Stage

L’événement JAZZ AUX VIOLETTES Deyme a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE