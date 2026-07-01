JAZZ AUX VIOLETTES Restaurant Bar Les Violettes Deyme
vendredi 31 juillet 2026 · Restaurant Bar Les Violettes · Deyme
Informations pratiques
Deyme
JAZZ AUX VIOLETTES
Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Concert, Scène Ouverte
Ne manquez votre rendez-vous Jazz aux Violettes, la soirée incontournable des scènes ouvertes, Vendredi 31 Juillet à partir de 20h.
Ce mois-ci, la soirée sera animée par Nolacoustik, jazz trad de la Nouvelle Orléans.
Rejoignez-nous nombreux autour d’un repas-concert ou simplement d’un verre entre ami(e)s, musicien(ne)s et mélomanes.
Pensez à réserver
On se réjouit d’avance .
Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 93 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert, Open Stage
L’événement JAZZ AUX VIOLETTES Deyme a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE