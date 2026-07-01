UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Deyme

JAZZ AUX VIOLETTES Restaurant Bar Les Violettes Deyme

vendredi 31 juillet 2026 · Restaurant Bar Les Violettes · Deyme

JAZZ AUX VIOLETTES Restaurant Bar Les Violettes Deyme

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Restaurant Bar Les Violettes
Adresse
19 Route départementale 813
Ville
31450 Deyme
Département
Haute-Garonne
Tarif

Deyme

JAZZ AUX VIOLETTES

Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Concert, Scène Ouverte
Ne manquez votre rendez-vous Jazz aux Violettes, la soirée incontournable des scènes ouvertes, Vendredi 31 Juillet à partir de 20h.

Ce mois-ci, la soirée sera animée par Nolacoustik, jazz trad de la Nouvelle Orléans.

Rejoignez-nous nombreux autour d’un repas-concert ou simplement d’un verre entre ami(e)s, musicien(ne)s et mélomanes.

Pensez à réserver

On se réjouit d’avance   .

Restaurant Bar Les Violettes 19 Route départementale 813 Deyme 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 93 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert, Open Stage

L’événement JAZZ AUX VIOLETTES Deyme a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE