Jazz Blues and Swing

Espace culturel Saint-Grégoire Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Entre détente, découverte et bonne humeur, ce spectacle musical constitue une sortie idéale pour partager un moment convivial, accessible et inoubliable.

Offrez-vous une parenthèse musicale haute en couleurs avec ce nouveau programme résolument varié, conçu pour séduire tous les publics dans un cadre confortable et une acoustique de qualité. Tantôt doux et chaloupés, tantôt entraînants et pleins d’énergie, les morceaux explorent une riche palette d’ambiances big band flamboyant, swing élégant, blues feutré, tango passionné ou encore ragtime pétillant. Une véritable invitation au voyage musical, où chaque style révèle une émotion différente et où l’écoute devient un moment de pur plaisir.

Au fil du concert, laissez-vous emporter par des rythmes venus d’ailleurs la bachata envoûtante d’ Obsesion donnera peut-être envie de se lever et de danser, tandis que Speedy Gonzales ravivera avec humour et nostalgie les souvenirs des dessins animés d’antan. Avec Night in Havana , direction Cuba pour un cha-cha-cha dynamique et lumineux, promesse d’une ambiance chaleureuse et festive.

Entre détente, découverte et bonne humeur, ce spectacle musical constitue une sortie idéale pour partager un moment convivial, accessible et inoubliable. .

Espace culturel Saint-Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 07 33 tc.riotte@wanadoo.fr

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English :

With its blend of relaxation, discovery and good humor, this musical show is an ideal way to share a convivial, accessible and unforgettable moment.

L’événement Jazz Blues and Swing Munster a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de la vallée de Munster