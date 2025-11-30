Jazz Brunch : A Birchola La Bellevilloise Paris

Agathe Francopoulo et Frank Cosentini, respectivement voix et guitare, rendent hommage aux maîtres de la chanson brésilienne à travers un répertoire choisi et quelques compositions originales, qui expriment dans chacune de ses nuances le charme et l’élégance de cette musique, de la bossa nova à la samba populaire.

Il réunit deux musiciens aux parcours singuliers, un guitariste de jazz et de musique tzigane et une chanteuse passionnée depuis toujours par le Brésil.

Guidés par la voix intense et aérienne d’Agathe, ils en interprètent le style et la langue transportant le public de la saudade la plus délicate aux rythmes entraînants de cette terre de rencontres.

Deux services, 11h30 & 14h

A Birchola en concert à la Bellevilloise le 30 novembre !

Le dimanche 30 novembre 2025

de 11h30 à 13h30

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

