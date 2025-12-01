Jazz-Brunch : Aurélien Robert Trio La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Aurélien Robert Trio La Bellevilloise Paris dimanche 21 décembre 2025.
Aurelien Robert Trio seront en concert à l’occasion du jazz brunch de La bellevilloise le 1er novembre !
Réunion autour du guitariste Aurélien Robert pour apporter plaisirs et sourires avec un jazz virtuose teinté de Django, de Pop et de Swing.
Aurélien ROBERT: Guitare
Ghali HADEFI : Guitare
Ben BODY : Basse/Contrebasse
La réservation est vivement conseillée.
Aurélien Robert Trio en concert à la Bellevilloise le 21 décembre !
Le dimanche 21 décembre 2025
de 11h30 à 13h30
payant
De 13 à 32 euros.
Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
