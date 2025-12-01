Jazz-Brunch : Aurélien Robert Trio La Bellevilloise Paris

Aurelien Robert Trio seront en concert à l’occasion du jazz brunch de La bellevilloise le 1er novembre !

Réunion autour du guitariste Aurélien Robert pour apporter plaisirs et sourires avec un jazz virtuose teinté de Django, de Pop et de Swing.

Aurélien ROBERT: Guitare

Ghali HADEFI : Guitare

Ben BODY : Basse/Contrebasse

La réservation est vivement conseillée.

Aurélien Robert Trio en concert à la Bellevilloise le 21 décembre !

Le dimanche 21 décembre 2025

de 11h30 à 13h30

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo