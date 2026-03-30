Jazz brunch avec Hélène Makki et Thomas Mayeras Zaw Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 11:30 –

Gratuit : non 16 € / 32 € Concert et brunch : 32 € / 16 € (-12 ans)Réservation : https://zaw-nantes.com/evenement/jazz-brunch-avec-helene-makki-et-thomas-mayeras/ Tout public

Nantaise d’origine libanaise, la chanteuse Hélène Makki se produit régulièrement sur la scène jazz française et offre un univers musical à la fois doux et espiègle. Sa curiosité l’amène à revisiter des standards de jazz restés discrets et à élargir son répertoire vers la musique brésilienne.Pour sublimer sa voix pétillante et son swing naturel, elle s’entoure de talentueux musiciens avec lesquels elle partage son goût pour l’improvisation.Pour cette date unique au Zaw, elle sera accompagnée par le brillant Thomas Mayeras, pianiste très remarqué de la jeune génération, qui captive par sa musicalité et la richesse de son univers mélodique. Brunch et concert à partir de 11h30 et 13h30

Zaw Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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