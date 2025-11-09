Jazz-Brunch : Awa & Dan Amozig La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Awa & Dan Amozig La Bellevilloise Paris dimanche 9 novembre 2025.
Awa & Dan Amozig vous proposent de plonger dans l’univers du jazz et de la soul music, depuis l’âge d’or des pionniers comme Duke Ellington ou Aretha Franklin jusqu’à l’ère actuelle avec Esperanza Spalding, Samara Joy ou encore Solange… La forme épurée du duo laisse beaucoup de place à l’improvisation, et le groove de la guitare relève à merveille la voix soulful d’Awa et ses envolées musicales, à la flûte ou en scat !
Marième Sow aka Awa : chant et flûte traversière
Dan Amozig : guitare et looper
Awa & Dan Amozig en concert à la Bellevilloise le 9 novembre !
Le dimanche 09 novembre 2025
de 11h30 à 13h30
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T12:30:00+01:00
fin : 2025-11-09T14:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T11:30:00+02:00_2025-11-09T13:30:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo