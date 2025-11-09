Jazz-Brunch : Awa & Dan Amozig La Bellevilloise Paris

Awa & Dan Amozig vous proposent de plonger dans l’univers du jazz et de la soul music, depuis l’âge d’or des pionniers comme Duke Ellington ou Aretha Franklin jusqu’à l’ère actuelle avec Esperanza Spalding, Samara Joy ou encore Solange… La forme épurée du duo laisse beaucoup de place à l’improvisation, et le groove de la guitare relève à merveille la voix soulful d’Awa et ses envolées musicales, à la flûte ou en scat !

Marième Sow aka Awa : chant et flûte traversière

Dan Amozig : guitare et looper

Awa & Dan Amozig en concert à la Bellevilloise le 9 novembre !

Le dimanche 09 novembre 2025

de 11h30 à 13h30

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

