Jazz Brunch du Nouvel An : Benjamin Brody & Ludovic Allainmat, La Bellevilloise Paris

Un duo jazz pour commencer l’année tout en douceur avec le pianiste Ludovic Allaimat et le contrebassiste Benjamin Body.

Le premier mène de front une carrière de pianiste de jazz (Big Band de Jean-Loup Longnon, quartet d’Ellen Birath) et une carrière de pédagogue (professeur au CRR de Paris), le second est un musicien éclectique à l’aise dans de nombreux styles allant des musiques du monde aux musiques actuelles (Bratsch, La Caravane Passe…)

Réservation conseillée

Benjamin Brody & Ludovic Allainmat en concert à la Bellevilloise le 1er janvier !

Le jeudi 01 janvier 2026

de 12h00 à 15h00

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T13:00:00+01:00

fin : 2026-01-01T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-01T12:00:00+02:00_2026-01-01T15:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire

