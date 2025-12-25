Jazz Brunch du Nouvel An : Benjamin Brody & Ludovic Allainmat, La Bellevilloise Paris
Jazz Brunch du Nouvel An : Benjamin Brody & Ludovic Allainmat, La Bellevilloise Paris jeudi 1 janvier 2026.
Un duo jazz pour commencer l’année tout en douceur avec le pianiste Ludovic Allaimat et le contrebassiste Benjamin Body.
Le premier mène de front une carrière de pianiste de jazz (Big Band de Jean-Loup Longnon, quartet d’Ellen Birath) et une carrière de pédagogue (professeur au CRR de Paris), le second est un musicien éclectique à l’aise dans de nombreux styles allant des musiques du monde aux musiques actuelles (Bratsch, La Caravane Passe…)
Réservation conseillée
Benjamin Brody & Ludovic Allainmat en concert à la Bellevilloise le 1er janvier !
Le jeudi 01 janvier 2026
de 12h00 à 15h00
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-01T13:00:00+01:00
fin : 2026-01-01T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-01T12:00:00+02:00_2026-01-01T15:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire