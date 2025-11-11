Jazz-Brunch : Gautier Montegu et Anastasia Konstantinido La Bellevilloise Paris

C’est au Conservatoire des Musique Didier Lockwood (CMDL) que Gautier Montegu et Anastasia Konstantinidou se rencontrent et commencent à construire ensemble un répertoire teinté d’influences internationales. Après plusieurs années à jouer ensemble et à se retrouver au sein de différents projets, ils gardent la même harmonie dans le registre intimiste et sensible du duo, en explorant des standards jazz intemporels, des morceaux brésiliens, mais également des morceaux traditionnels du répertoire grec, qu’ils revisitent avec une douceur et une sensibilité complice.

La réservation est vivement conseillée. Service unique de 12h à 15h

Gautier Montegu et Anastasia Konstantinido en concert à la Bellevilloise le 11 novembre !

Le mardi 11 novembre 2025

de 12h00 à 15h00

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

