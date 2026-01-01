Jazz-Brunch : Georges Edouard Nouel La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Georges Edouard Nouel La Bellevilloise Paris dimanche 25 janvier 2026.
Originaire de la Martinique, Georges Edouard Nouel est une figure du jazz creole comme en témoigne sa longue carrière. Il a joué avec les plus grands noms du jazz et nous fait l’honneur d’une visite à la Bellevilloise. Il sera accompagné par Matteo Nocera à la batterie et Ben Body à la basse. Pour les amateurs de jazz aux sonorités caribéennes, Georges-Edouard Nouel s’inscrit dans la tradition de pianistes antillais aussi talentueux que Marius Cultier, Michel Sardaby et Alain Jean-Marie.
Deux services 11h30 & 14h
Georges Edouard Nouel en concert à la Bellevilloise le 25 janvier !
Le dimanche 25 janvier 2026
de 14h00 à 16h00
payant
De 13 à 32 euros.
Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
