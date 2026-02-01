Jazz-Brunch : Helena Recalde La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Helena Recalde La Bellevilloise Paris dimanche 15 février 2026.
Helena Recalde, Artiste au croisement du jazz et des sonorités sud‑américaines, elle compose une musique douce, romantique et profondément émotionnelle. Sa voix et sa sensibilité donnent vie à des mélodies intimes, où la chaleur latino‑américaine rencontre l’élégance du jazz. Elle nous presente JazzyBolero, un univers délicat et envoûtant, idéal pour accompagner un week‑end de Saint‑Valentin placé sous le signe de la tendresse et du partage.
Deux services : 11h30 & 14h, un supplément de 2 euros par couvert sera demandé pour les artistes.
Helena Recalde en concert à la Bellevilloise le 15 février !
Le dimanche 15 février 2026
de 11h30 à 13h30
payant
De 13 à 32 euros.
Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
