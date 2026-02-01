Jazz-Brunch : Helena Recalde La Bellevilloise Paris

Helena Recalde, Artiste au croisement du jazz et des sonorités sud‑américaines, elle compose une musique douce, romantique et profondément émotionnelle. Sa voix et sa sensibilité donnent vie à des mélodies intimes, où la chaleur latino‑américaine rencontre l’élégance du jazz. Elle nous presente JazzyBolero, un univers délicat et envoûtant, idéal pour accompagner un week‑end de Saint‑Valentin placé sous le signe de la tendresse et du partage.

Deux services : 11h30 & 14h, un supplément de 2 euros par couvert sera demandé pour les artistes.

Helena Recalde en concert à la Bellevilloise le 15 février !

Le dimanche 15 février 2026

de 14h00 à 16h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

