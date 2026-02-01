Jazz-Brunch : Lacca Trio La Bellevilloise Paris
Complices depuis de nombreuses années Philippe Laccarrière et ses amis développent ce trio accordéon, contrebasse, guitare en privilégiant l’éclectisme du répertoire qui va de la valse musette à la world musique en passant par le jazz bebop et la chanson.
Deux services : 11h30 & 14h
Lacca Trio en concert à la Bellevilloise le 22 février !
Le dimanche 22 février 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
