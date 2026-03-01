Jazz-Brunch : Occitane Swing Reunion La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Occitane Swing Reunion La Bellevilloise Paris dimanche 15 mars 2026.
C’est la rencontre entre le swing manouche, la bossa nova, les valses françaises, et les standards de jazz américain, le tout avec des instruments à cordes et en s’inspirant du hot club de France des années 30-40. Emmené par son leader Yannis Constans à la guitare, le groupe compte le violon de Bastien Ribot et une 2ème guitare d’Adrien Tarraga.
Deux services : 11h30 & 14h
Occitane Swing Reunion en concert à la Bellevilloise le 15 mars !
Le dimanche 15 mars 2026
de 11h30 à 13h30
Le dimanche 15 mars 2026
de 14h00 à 16h00
payant
De 13 à 32 euros.
Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
