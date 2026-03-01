Jazz-Brunch : Occitane Swing Reunion La Bellevilloise Paris

C’est la rencontre entre le swing manouche, la bossa nova, les valses françaises, et les standards de jazz américain, le tout avec des instruments à cordes et en s’inspirant du hot club de France des années 30-40. Emmené par son leader Yannis Constans à la guitare, le groupe compte le violon de Bastien Ribot et une 2ème guitare d’Adrien Tarraga.

Deux services : 11h30 & 14h

Occitane Swing Reunion en concert à la Bellevilloise le 15 mars !

Le dimanche 15 mars 2026

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 15 mars 2026

de 14h00 à 16h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

