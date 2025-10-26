Jazz-Brunch – Simon Jodlowski La Bellevilloise Paris

Loïc Deschamps, pianiste et claviériste ainsi que Simon Jodlowski, batteur et percussionniste, se réunissent le temps d’un concert afin de vous faire découvrir les plus grands standards de l’histoire du Jazz. Ayant partagé la scène dans de nombreux projets au cours des dernières années, ces deux musiciens et amis vous invitent à un brunch musical intimiste et convivial.

Vous serez plongé dans l’univers exaltant des jazzmen en passant du swing au bebop et du cool jazz à la fusion. Un voyage historique au travers de la musique qui saura vous plonger dans une ambiance chaleureuse.

La réservation est vivement conseillée.

Simon Jodlowski en concert à la Bellevilloise le 26 octobre !

Le dimanche 26 octobre 2025

de 11h30 à 13h30

payant Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Tarif : 32 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo