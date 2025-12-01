Jazz-Brunch : The Charming Swing Band La Bellevilloise Paris

The Charming Swing Band est un sextet composé d’une voix, d’un saxophone, d’un piano, d’une guitare, d’une contrebasse et d’une batterie. Né d’une rencontre étudiante, ce groupe aurait pu voir le jour en 1936 à Paris, mais c’est en 2022 que ses membres, passionnés de jazz traditionnel, ont formé ce groupe pour faire revivre le vieux swing d’antan ! Sur des arrangements proposés par le contrebassiste Tom Guillois, avec la voix envoûtante de la chanteuse Robine Klein, le groove indéniable de l’équipe rythmique, et la fougue du saxophoniste Sandro Torsiello, l’envie de danser et de siroter des Gibsons jusqu’au bout de la nuit est irrésistible ! Ce groupe promet un véritable retour dans les années 30 à Paris, une époque glorieuse pour la fête et la musique ! Laissez-vous cependant surprendre par une touche de modernité et par la personnalité bien trempée de ses musiciens.

Vocals – Robine Klein

Guitar – Lucas Milang

Piano – Sylvain Le Ray

Doublebass & arrangement – Tom Guillois

Drums – Léo Tochon

Saxophone – Noé Moureaux

The Charming Swing Band en concert à la Bellevilloise le 14 décembre !

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

