Jazz Brunch : Valentina Casula Duo La Bellevilloise Paris

Valentina Casula et Jean Baptiste Laya

Chanteuse de talent, improvisatrice, musicienne, Valentina oscille entre le répertoire jazz et musiques du monde. Au-delà des nombreuses langues qu’elle chante, elle nous fait oublier les mots par son chant intérieur sensible et sensuel, entre ingéniosité rythmique et subtilité mélodique. Jean Baptiste Laya accompagne la voix de Valentina à la guitare avec une maitrise rare et avec un surprenant jeu de nuances. Ce duo éclectique propose un répertoire de standards de jazz et des musiques populaires du monde, où la mélodie et le thème servent de tremplin à l’improvisation.

Deux services : 11h30 et 14h, réservation conseillée

Valentina Casula Duo en concert à la Bellevilloise le 23 novembre !

Le dimanche 23 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo