Jazz-Brunch : Valentina Casula & Giovanni Ceccarelli Duo, La Bellevilloise Paris

Chanteuse, éclectique et engagée dans une réelle démarche du son et de la voix, Valentina s’investît dans un travail de recherche autour du Jazz et de la musiques du monde. Servi par le son subtil et expressif du pianiste Giovanni Ceccarelli, elle se réapproprie avec raffinement des standards, travaille les reliefs en réinventant les harmonies tel un sculpteur d’émotions.

Ce duo complice nous guide ainsi dans ces contrées mélodiques, territoire de leurs créations.

Deux services : 11 h 30 et 14 h

Valentina Casula & Giovanni Ceccarelli Duo en concert à la Bellevilloise le 18 janvier !

Le dimanche 18 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

