Jazz Chamber Orchestra Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Jazz Chamber Orchestra 26 décembre 2025 – 3 janvier 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 28€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 22€ ; Tarif Carte Jeune : 16€ ; Tarif Réveillon : 42€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-26T20:30:00 – 2025-12-26T22:00:00

Fin : 2026-01-03T20:30:00 – 2026-01-03T22:00:00

Avec Denis Girault : clarinette et chant ; Cyril Dubilé : trombone ; Jérôme Martin : washbo­ard et chant ; Laurent Mastella : guitare, banjo et chant ; Fred Lasnier : contrebasse et chant

Par Le Jazz Chamber Orchestra

Le Jazz Chamber Orchestra était autrefois un Grand Orchestre de Jazz !

Dix sept musiciens qui n’avaient pas à rougir devant les Big bands américains des années 30 ! Monsieur Lasnier, le contrebassiste nous le raconte. Un vrai spécialiste !

Ah, la folie de Cab Calloway, la rigueur de Duke Ellington, la façon dont ils chauffaient le public à blanc, la manière de conduire l’orchestre. C’est par amour des big bands de ces années là, que le Jazz Chamber Orchestra a vu le jour. Le falbala, la classe, la démesure et le gros son… les salles en délire… Ils ont connu ça eux aussi, et monsieur Lasnier a encore les yeux qui brillent quand il raconte. Maintenant, ils ne sont plus que cinq… Mais qu’importe le nombre tant qu’il y a la passion ! Ce soir, c’est leur rêve Américain qu’ils viennent nous raconter en musique et avec humour.

Ça chante avec malice, ça scat avec frénésie, ça gratte de la corde sensible et ça souffle un vent de folie, et surtout, ces cinq là nous communiquent avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante.

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/jazz-chamber-orchestra/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Cinq têtes de Jazz Théâtre Spectacle Vivant