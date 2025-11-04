JAZZ CLUB #2 Sara Lazarus, Vincent Bourgeyx, Niktor Nyberg, Andre Michelutti Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan

JAZZ CLUB #2 Sara Lazarus, Vincent Bourgeyx, Niktor Nyberg, Andre Michelutti

Rue Nicolas Poussin ESPACE MARC SANGNIER Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:30:00

Date(s) :

2025-11-04

Un quartet international ! Chanteuse américaine, pianiste français, contrebassiste suédois, batteur italien, tous ayant élu domicile à Paris et menant des carrières hautes en couleurs en compagnie des plus grands musiciens du moment… dont ils font partie !

Au sommet de leur art, Sara Lazarus, lauréate du concours international Thelonius Monk, Vincent Bourgeyx, diplômé du Berklee College of Music de Boston, Viktor Nyberg et Andrea Michelutti, sidemen de luxe des jazzmen les plus en vue, nous proposent un répertoire plein de classe et de punch, sur le fil du jazz. .

Rue Nicolas Poussin ESPACE MARC SANGNIER Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 billetterie@montsaintaignan.fr

English : JAZZ CLUB #2 Sara Lazarus, Vincent Bourgeyx, Niktor Nyberg, Andre Michelutti

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JAZZ CLUB #2 Sara Lazarus, Vincent Bourgeyx, Niktor Nyberg, Andre Michelutti Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme Rouen tourisme